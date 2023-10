Accident pe centura Brașovului. O mașină s-a răsturnat iar traficul rutier restricționat Traficul rutier este restrictionat, duminica, pe Centura ocolitoare a municipiului Brasov, din cauza unui accident rutier. O masina s-a rasturnat, doua persoane fiind evaluate medical. ”La acest moment traficul rutier se desfasoara cu restrictii pe Varianta Ocolitiarea a municipiului Brasov - VO1K, pe sensul de mers catre Bucuresti, ca urmare a unui accident de circulatie ce a avut loc cu putin timp in urma. In accident a fost implicat un autovehicul, iar doi dintre ocupantii acestuia, constienti, sunt evaluati din punct de vedere medical”, a transmis, duminica, IPJ Brasov. Sursa citata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

