- Un accident rutier grav s-a petrecut joi seara la Bucuresti. In carambol au fost implicate patru autoturisme, o ambulanța care transporta un pacient și un microbuz cu pasageri. In total 21 de persoane se aflau in aceste vehicule.In jurul orei 19.

- Un accident rutier grav a avut loc joi seara pe Calea Plevnei din Capitala. Au fost implicate 4 autoturisme, o ambulanta cu pacient, un microbuz cu pasageri. In total sunt 21 de persoane in vehiculele implicate. Pana in acest moment, sase persoane necesita ingrijiri medicale, din care patru au fost…

- Un sofer caruia i s a facut rau la volan, luni, in timp ce circula pe Calea Grivitei din Bucuresti, a provocat un carambol in care au fost implicate zece masini. Mai multe persoane au primit ingrijiri medicale, relateaza Romania TV. "Unei persoane i s a facut rau in timp ce se deplasa cu autovehiculul…

- Un grav accident rutier s-a inregistrat, miercuri dimineața, in jurul orei 3,30, pe autostrada A1, ls km 444, in dreptul localitații Bethausen. In accident au fost implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta și doua autoturisme. In total au fost implicate 14 persoane dintre care cinci persoane…