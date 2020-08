Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut pe raza municipiului Dej. Un șofer nu a acordat prioritate unei alte mașini. Articolul Accident rutier pe strada Horea din Dej. O femeie este ranita apare prima data in Someșeanul.ro .

- Traficul se desfașoara cu dificultate pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, din cauza unui accident care s-a produs in zona sensului giratoriu din vecinatatea magazinului Ambient. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate doua autovehicule și este posibil ca o persoana sa fi fost ranita. Potrivit…

- Un șofer in varsta de 30 de ani, care conducea baut, a provocat un accident, luni dimineața, in localitatea Salva, județul Bistrița, in urma caruia o persoana a fost ranita.Potrivit Poliției Bistrița-Nasaud, accidentul s-a produs pe DN 17 C, in zona localitații Salva, din cauza unui șofer…

- Un accident de circulație in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Eroilor de la Tisa, in Complexul Studențesc. Conform informațiilor oferite de IPJ Timiș, accidentul s-a produs dupa ce un tanar de 21 de ani a condus un autoturism pe bulevardul…

- Circulația pe strada Mareșan Prezan din Timișoara se inchide, incepand de astazi, intre Calea Martirilor și bulevardul Sudului. Troleibuzul 15 va avea un traseu nou. Fosta strada Lidia intra in șantier. Lucrarile sunt estimate sa dureze mai bine de un an și vizeaza extinderea la patru benzi de circulație…

- Primul incident a avut loc la intersectia bulevardului Basarabia cu bulevardul Chisinaul, acolo unde un tramvai cu calatori a sarit de pe linie. Din fericire nimeni nu a fost ranit, dar in urma incidentului au fost avariate doua autoturisme. In zona a fost adusa o masina de interventie care a repus…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Oarda: O femeie a fost ranita in urma coliziunii a doua mașini din cauza neacordarii de prioritate La data de 31 mai 2020, in jurul orei 19.30, pe DN 1, pe raza localitații Oarda, un barbat de 81 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, ar fi patruns…

- Accident de circulație, luni dimineața pe strada Martir Constantin Radu din Timișoara. O șoferița a ajuns la spital dupa ce nu s-a asigurat la plecarea de pe loc și s-a ciocnit cu un autoturism al carui șofer circula regulamentar.