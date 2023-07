Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani din județul Tulcea a murit duminica seara, in zona localitații Filiași din județul Dolj. Barbatul mergea pe calea ferata in momentul in care au fost lovit de un tren.Accidentul pe calea ferata s-a produs in localitatea Filiași. CITESTE SI Lege propusa de PSD și UDMR: Cainii…

- Un șofer de TIR de 23 de ani a murit pe autostrada A1, dupa ce s-a ciocnit cu un alt TIR, informeaza Mediafax.Pe A1, in zona municipului Sibiu, sensul Sibiu – Sebeș, a avut loc o coliziune intre doua TIR-uri, ambele de transport colete. Unul era condus de catre un tanar in varsta de 23 de ani, din…

- O mașina in care se aflau doi copii și doi adulți a fost lovita de un tren, la nivel cu calea ferata. Cel care a alertat autoritațile a fost mecanicul locomotivei. Trenul circula pe ruta Suceava-București, iar martorii susțin ca șoferul autoturismului nu ar fi oprit la trecerea cu calea ferata.

- Un barbat de 50 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un autoturism, accidentul avand loc pe DN 13A, in judetul Harghita. Traficul se desfasoara pe un singur fir, conform news.ro.Accidentul a avut loc pe DN 13A, in localitatea Capalnita.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Accident de circulație mai puțin obișnuit in aceasta dimineața, in vestul țarii. In jurul orei 9:12, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din cercetari a reieșit ca, un barbat de 62 de ani, din Secusigiu, in timp ce conducea un utilaj…

- Un accident grav in care au fost implicate doua mașini a avut loc luni dupa-amiza pe DN 6, in județul Dolj. Un barbat a murit, iar alte doua persoane sunt ranite.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul in care au fost implicate doua autovehicule a avut loc pe DN 6 Craiova-Caracal, la kilometrul…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intr-un accident rutier petrecut in aceasta dupa-amiaza pe Drumul European 87, intre satele Mineri si Somova din judetul Tulcea. Tanarul se afla intr-o masina alaturi de o fata, in varsta de 18 ani, atunci cand masina acestora…

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt ranite in urma unui accident de circulatie care a avut loc luni dupa-amiaza pe DN6, in zona localitatii Toplet, din judetul Caras-Severin, la limita cu judetul Mehedinti.In accident au fost implicate cinci autovehicule, dintre care un autocar, trei…