- Grav accident de circulatie sambata dup-amiaza in Timisoara. Doua masini s-au izbit violent in Calea Lipovei, una dintre ele fiind un taxi. Accidentul s-a produs aproape de intersectia Campina cu Sever Bocu. O zona aglomerata. Taximetrul si autoturismul s-au ciocnit frontal, iar impactul a fost foarte…

- Un șofer cu o alcoolemie mult peste limita a provocat un accident rutier la ieșirea din Șag spre Timișoara. Barbatul care conducea spre oraș, deși bause, a ieșit de pe șosea și s-a izbit de o mașina parcata la marginea drumului. „Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe DN […] Articolul…

- Un tanar a ajuns la spital, in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un alt autoturism care a trecut pe rosu. Accidentul s-a petrecut pe strada Ciprian Porumbescu din Timisoara. De vina pentru producerea accidentului este un barbat de 33 de ani care nu a respectat culoarea…

- Accident de circulație, luni dimineața, pe drumul ce leaga Timișoara de Lipova, in zona padurii de la Pișchia. Un barbat in varsta de 40 de ani a ajuns la spital, dupa ce autocamionul pe care il conducea s-a rasturnat in afara parții carosabile.

- Un accident a avut loc, in urma cu puțin timp, in comuna timișeana Giroc, pe Calea Timișoarei la intersecția cu strada Aviației. Potrivit unui martor ocular, o mașina cu numere de Gorj a sarit de pe drum, a doborat semne de circulație și indicatoare și a intrat in gardul unitații militare. Apoi, a fugit…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, dupa amiaza, pe Drumul Judetean 687, care leaga Hunedoara și Deva, dupa ce un sofer nu a acordat prioritatea la intrarea in intersectie. Barbatul, in varsta de 40 de ani, din Hunedoara, conducea un autoturism pe strada principala din Pestisu Mare și a intrat…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident petrecut pe DN 59, puțin dupa ieșirea din Șag spre Jebel. In urma coliziunii, doua femei au fost ranite. „Un barbat de 35 de ani a condus un autoturism pe DN 59, la kilometrul 17 dinspre Șag inspre Jebel și nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul…

- Un barbat care a incercat sa iasa din parcare fara sa se asigure a provocat un accident, astazi, la amiaza, in Timișoara, in zona Garii de Nord. Șase persoane au fost ranite și transportate la spital. Un tanar de 19 ani care conducea pe strada Pop de Basesti a incercat sa evite un șofer care […] Articolul…