Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a ramas incarcerata in urma ciocnirii dintre un TIR și un autoturism. Accidentul s-a inregistrat astazi, la prinz, la Cumparatura. Persoana incarcerata a fost extrasa de pompieri și predata echipajelor medicale. In cele doua autovehicule se aflau patru persoane, dintre care trei au primit…

- Patru frati, cu varste cuprinse intre 4 luni si 6 ani, au murit carbonizati, intr-un incendiu care le-a cuprins locuinta din Timisoara, miercuri seara. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca intr-un apel primit in jurul orei 22,35 se solicita interventia pompierilor pentru…

- Miercuri seara, la Timișoara s-a petrecut o tragedie in care și-au pierdut viața patru copilași, frați cu varste intre patru luni și șase ani. O casa de pe strada Memorandului a izbucnit in flacari, vecinii alertand pompierii. In locuința se aflau la momentul izbucnirii incendiului cinci copilași, cel…

- Incident, luni dimineața, in chiar prima zi a cursurilor, in care au fost implicați 23 de elevi din județul Timiș.Un autobuz care transporta 23 de elevi a derapat, luni dimineata, intr-un sant, pe DC60 intre localitatile timisene Pischia si Bencecu de Sus, anunța Agerpres.In urma impactului, o tanara…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe Calea Lugojului, la ieșirea din Timișoara spre Ghiroda. Alerta s-a dat la ora 08,07, cand un apel la 112 a anunțat ca doua mașini s-au ciocnit violent. La locul intervenției s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție,…

- Trei persoane au primit ingrijiri medicale in urma unui accident care a avut loc astazi in localitatea Darmanești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme. Toate cele trei persoane erau conștiente, cooperante, iar la o prima evaluare…

- O casa din localitatea Temeresti a fost distrusa miercuri seara de un incendiu violent. Incendiul se manifesta la intreaga locuinta iar pompierii au anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital. ”In jurul orei 19:30 am fost solicitati sa intervenim la un incendiu la o casa in localitatea…

- Miercuri, putin dupa ora 11.00, a avut loc un accident rutier pe strada Iuliu Maniu, Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului o mașina a ajuns pe treptele unui magazin din zona. The post Mașina proiectata pe treptele unui magazin, in urma unui accident. Doua persoane la spital…