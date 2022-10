Accident pe autostradă; trei vehicule implicate, cu peste 20 de pasageri Un nou accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 13, pe Autostrada 1, in zona Ciorogarla. In eveniment au fost implicate trei vehicule, dintre care unul este un microbuz de transport persoane, in care se aflau 17 pasageri. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a fost inregistrat la km 13+500, pe sensul de mers spre capitala, in zona localitații Ciorogarla. Au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane, un microbuz de transport calatori, cu 17 pasageri și un microbuz de transport marfa – alte doua persoane. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

