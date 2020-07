Accident pe Autostrada Soarelui! Doua masini implcate, in sensul spre Constanta Accident pe Autostrada A2, cu doua masini implicatePompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina joi dimineata la un accident produs pe Autostrada A2, la km. 208, pe sensul spre Constanta.Din primele date, ar fi vorba de un accident rutier cu doua autoturisme implicate. Potrivit salvatorilor, ar fi vorba de trei victime neincarcerate.Vom reveni ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la iesire din localitatea TuzlaPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati marti seara sa intervina la un accident rutier, produs in judetul Constanta.Conform primelor date oferite de salvatori, este vorba de un accident rutier,…

- Incendiu, la SibioaraPompierii constanteni din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu produs la un utilaj agricol in localitatea Sibioara.De altfel, conform primelor date, incendiul se produce la un utilaj agricol excavator…

- Accident rutier intre Istria si SinoePompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina, sambata, la un accident rutier produs la iesire din localitatea Istria, spre Sinoe.Conform primelor date furnizate de pompierii ISU, ar fi vorba…

- O masina a intrat intr un stalp, in statiunea MamaiaPompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati in municipiul Constanta la un accident rutier.Marti, 16 iunie, un autoturism marca BMW a intrat in stalp, in statiunea Mamaia zona Butoaie . A interveit…

- Un autoturism a luat foc, pe podul IPMCPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au intervenit miercuri dupa amiaza la o solicitare pe podul IPMC din Constanta.Din primele date, un autoturism a luat foc in timp ce se afla pe pod.Vom reveni ...

- Accident rutier pe strada EliberariiPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina la un incident rutier, produs in cursul zilei de 9 iunie, pe strada Eliberarii din municipiul Constanta.Din primele informatii, a avut loc o coliziune…

- Accident rutier pe strada Poporului O persoana ranita, neincarcerataCadrele medicalii si pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au intervenit duminica seara la un accident rutier produs pe raza municipiului Constanta.Din primele informatii, ar fi vorba de…

- Un pompier in varsta de 48 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea se afla printre cele sase victime ale coronavirusului anuntate sambata de autoritati.. El lucra la ISU din 2007, fiind incadrat ca sofer pe autospecialele de stingere, potrivit news.ro.Grupul…