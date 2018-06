Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita in urma unui accident de circulație produs pe șoseaua de mare viteza care leaga Timișoara de Lugoj. Un autoturism a izbit un TIR și s-a rasturnat peste parapetul din mijlocul autostrazii, ajungand cu roțile in sus. Accidentul a avut loc pe autostrada Timișoara – Lugoj, pe sensul…

- Un accident rutier a avut loc azi-dimineata, pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. Un autoturism si un autocamion au fost implicate in incidentul soldat cu o victima, care a suferit rani usoare. Soferul masinii Dacia Logan se afla pe prima banda, atunci cand a virat la stanga, pe cea de-a doua,…

- Accident spectaculos in Timisoara, in aceasta dupa-amiaza. O femeie care conducea un autoturism pe strada Martirilor si se indrepta inspre Giroc s-a intors cu rotile in sus. In varsta de 66 de ani, varstnica a scapat fara rani, in ciuda faptului ca masina a fost serios avariata. Cauza accidentului este…

- O masina a luat foc, luni dupa-amiaza, pe Autostrada A1, la aproximativ jumatatea distantei dintre Lugoj si Timisoara. The post Panica pe autostrada! O masina a luat foc intre Lugoj si Timisoara. Trafic blocat appeared first on Renasterea banateana .

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de 4 kilometri s-a format pe autostrada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul s-a produs pe autostrada Timișoara – Arad, in zona localitații Orțișoara. Tanarul de 18 ani, impreuna cu alte patru persoane, circula dinspre Timișoara spre Arad, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului. Mașina scapata de sub control s-a rasturnat apoi in afara…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de ...

- O mașina a ars complet astazi pe autostrada A1, la kilometrul 476, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in jurul orei 13.00. Pompierii s-au deplasat de urgența la fața locului și au stins focul, insa mașina a fost distrusa in totalitate. Din fericire, niciunul dintre cei aflați in mașina nu…