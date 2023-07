Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, duminica, pe autostrada A1, la Orțișoara. O autoutilitara s-a rasturnat in urma unui accident. Traficul este blocat pe sensul de mers Arad – Timișoara și se circula pe o singura banda.

- Un autoturism a ars complet in zona localitații Orțișoara pe autostrada care leaga Aradul de Timișoara. Deocamdata nu cunoaștem detalii despre imprejurarile in care a... The post A luat foc și a ars complet pe autostrada dintre Arad și Timișoara! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Camionul care transporta 50 de porci,, s-a rasturnat pe I-694, vineri, 9 iunie, iar ofițerii Patrulei de Stat din Minnesota au avut nevoie de patru ore pentru a prinde animalele, pentru a elibera drumul, relateaza ABC News.Camionul s-a rasturnat, pe o parte, in jurul orei locale 7.35 și a facut ca in…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier pe autostrada A10, Sebeș-Turda. O autoutilitara s-a rasturnat. Din primele informații evenimentul rutier a avut loc la km. 66 pe sensul de mers Aiud-Turda. La fața locului se afla echipajele de prim ajutor, pompierii, descarcerarea și poliția rutiera.…

- Un autotren care transporta autoturisme s-a rasturnat noaptea trecuta pe autostrada A1, in zona ieșirii spre Zadareni, județul Arad. Șoferul era incarcerat și inconștient, dar in viața și a fost transportat de urgența la spital. Accidentul a avut loc in jurul orei 0.30. La fața locului au intervenit…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, putin dupa miezul noptii pe Autostrada A 1 in judetul Arad. Potrivit ISU Arad, in aceasta noapte in jurul orei 00.30, un echipaj SMURD, un echipaj descarcerare si unul de stingere, 10 pompieri, au intervenit pe A1, zona iesirii spre Zadareni la un accident…

- Traficul rutier a fost ingreunat in aceasta dimineața pe DN 7, intre Pecica și Nadlac. Un TIR s-a rasturnat pe carosabil, blocand o parte din calea de rulare. „Un autotren rasturnat pe carosabil ingreuneaza circulația pe DN 7 intre Pecica și Nadlac, jud. Arad. Se estimeaza reluarea traficului in condiții…

- Calea ferata continua sa fie, peste tot in lumea dezvoltata, un mijloc de transport eficient si rapid. Unele tari din UE au renuntat, de exemplu, la zborurile cu avionul pe distante scurte, pentru ca trenurile pot acoperi acei kilometri intr-un timp rezonabil. De altfel, calea ferata reprezinta una…