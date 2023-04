Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani, cetațean italian, s-a aruncat sambata dimineața de la etajul 7 al unui bloc din Deva. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați sambata dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc, iar, in urma impactului, acesta…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza pe DN 7, șoseaua care duce la granița cu Ungaria, intre localitațile aradene Pecica și Nadlac. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și o autospeciala cu șapte subofițeri și doi soldați de la Detașamentul de Pompieri Arad. Echipajele de…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrazi A1 Deva – Nadlac cu sprijinul polițiștilor Biroului de Poliție Autostrazi Sibiu, impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman Timiș și Arad și ai ISCTR Timiș au desfașurat ieri o acțiune pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, pentru creșterea gradului de siguranța…

- Doua accidente s-au petrecut joi,pe autostrada A1 și pe autostrada A6 (foto), in vestul țarii. Pe #A1, la kilometrul 409, pe raza localitații Ohaba, sensul de mers spre Deva, s-a produs o acroșare intre doua microbuze, care au lovit și parapetul median. Circulația rutiera se desfașoara ingreunat pe…

- Doua accidente s-au petrecut joi,pe autostrada A1 și pe autostrada A6 (foto), in vestul țarii. Pe #A1, la kilometrul 409, pe raza localitații Ohaba, sensul de mers spre Deva, s-a produs o acroșare intre doua microbuze, care au lovit și parapetul median. Circulația rutiera se desfașoara ingreunat pe…

- Doua accidente s-au produs astazi pe autostrazile din vestul țarii, a transmis Direcția Regionala Drumuri și Poduri Timișoara. Astfel, pe autostrada A1, la kilometrul 409, pe raza localitații hunedorene Ohaba, sensul de mers spre Deva, s-a produs o acroșare intre doua microbuze, care au lovit și parapetul…

- Accident grav in aceasta dimineața pe autostrada A1, intre Timișoara și Deva. Patru mașini s-au lovit intr-un carambol in dreptul localitații Dumbrava. Incidentul s-a produs la kilometrul 483, Dumbrava, sensul de mers Timișoara – Deva, in jurul orei 6, conform DRDP Timișoara. Se estima reluarea circulației…

- O femeie de 37 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs vineri pe DN 66, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 66, in localitatea Ciopeia. Din cercetarile preliminare, polițiștii au stabilit…