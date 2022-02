Accident pe autostrada A1. O mașină s-a răsturnat peste parapet, iar două persoane au fost rănite Inca un accident s-a produs pe autostrada A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 462, pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, in zona localitații Paru, sambata dupa-amiaza. Un autoturism, condus de un barbat in varsta de 38 de ani, a parasit carosabilul și s-a rasturnat, peste parapet, in șanțul de pe marginea drumului. In urma impactului, un barbat (de 44 de ani) și o femeie (de 25 de ani), pasageri in autoturism, au fost raniți. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. (Foto:… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

