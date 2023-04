Accident pe Autostrada A1, în Arad: trei persoane au fost rănite Trei persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident rutier care s-a produs pe Autostrada A 1, in judetul Arad, pe sensul de mers catre Timisoara. Mai multe echipaje medicale, de pompieri si Politie intervin, luni seara, la un accident rutier produs pe A 1, in judetul Arad, sensul de mers dinspre Arad spre Timisoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, joi, dupa ce o masina a lovit o Ambulanta aflata in misiune, in judetul Satu Mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata dupa amiaza pe drumul national 2, in judetul Neamt, unde doua autoturisme s-au ciocnit. In urma coliziunii, doua dintre persoane au fost duse la spital, pentru una dintre victime fiind necesara interventia echipelor de descarcerare.…

- Un jandarm din Capitala a salvat doua persoane dintr-un accident produs pe Autostrada A1. Jandarmul se intorcea de la parinti si era in timpul liber, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Trei persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, luni, dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit, pe autostrada A1, la limita dintre judetele Arad si Timis. A intervenit elicopterul SMURD, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua persoane din judetul Iasi au fost ranite, sambata, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, pe DN 12C, in localitatea Bicazu Ardelean, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Doua autocamioane si o autoutilitara s-au tamponat, marti, in apropierea localitatii Murani, pe autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Arad spre Timisoara, in urma impactului fiind ranit un barbat, care a suferit multiple traumatisme la nivelul membrelor si care a fost transportat la spital, potrivit…

- La scurt timp dupa ora 5 dimineața, un accident grav a avut loc pe autostrada Pomurska, intre Gancani și Murska Sobota, in Slovenia. Un autobuz cu numar de inmatriculare romanesc (din Brașov) a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat. Trei persoane au murit și patru au fost ranite, potrivit presei din…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua masini si care transportau, in total, cinci persoane, s-a produs, duminica seara, pe autostrada A1, pe sensul de mers Margina - Timisoara. Doua femei au fost ranite si au fost transportate la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…