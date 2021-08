Accident pe autostrada A1, în Alba. Două autoturisme şi o autoutilitară, 2 persoane au fost rănite „Garda de interventie Sebes a fost solicitata sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical si asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe autostrada A1, (...) sensul de mers Sebes spre Timisoara. Este vorba despre trei auto implicate (doua autoturisme si o autoutilitara)", a transmis ISU Alba.La sosirea fortelor de interventie, toate persoanele, cinci adulti si un minor, erau iesite din masini.Dintre cei sase, doar doi au suferit rani usoare, minorul, care va fi transportat de ambulanta SAJ la Sectia de pediatrie Sebes, pentru investigatii suplimentare si soferul autocamionului,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

