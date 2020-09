Accident pe Aleea Minerva

In jurul orei 18.00, pe Aleea Minerva din municipiul Brașov a avut loc o coliziune intre doua autovehicule. Un tanar, in varsta de 19 ani, pasager in unul dintre cele doua autovehicule, a primit asistența medicala la fața locului, refuzand sa fie transportat la spital. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele și imprejurarile producerii evenimentului rutier, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Brașov, agent de poliție Nadia Olaru. The post Accident…