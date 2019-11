Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de pasageri au intrat in coliziune la sol pe Aeroportul international din Frankfurt, dar nicio persoana nu a fost ranita in incident, informeaza agentia de presa DPA si site-ul T-online.de, conform Mediafax.Un avion Boeing 777 al companiei Korean Air s-a lovit, imediat dupa aterizare,…

- Compania Blue Air are datorii in valoare de un milion de euro catre Aeroportul din Iasi, debite restante din luna iunie. Conform unei decizii nationale, in urmatoarele luni, compania va trebui sa retraga patru avioane din circulatie, deoarece au durata de functionare de peste 25 de ani. Blue Air are…

- Boeing și Porsche lucreaza la un vehicul electric zburator, pentru descongestionarea traficului in marile orașe Producatorul de avioane Boeing a anuntat joi ca lucreaza in colaborare cu Porsche, parte a grupului Volkswagen, pentru dezvoltarea unui concept de vehicul electric zburator capabil sa transporte…

- Accident grav, in aceasta dimineața, pe DN 69, care leaga Aradul de Timișoara. Un șofer de 24 ani, din județul Ialomița, nu a pastrat distanța de siguranța fața de un autobuz aflat in fața sa și condus de un barbat de 50 de ani, din Vinga. Mașina a intrat in coliziune cu autobuzul, iar șoferul […] Articolul…

- Zborul Wizz Air de la Londra la Bucuresti a aterizat de urgenta la Frankfurt joi noaptea in jurul orei 1:40 , dupa ce s-a anuntat ca unei persoane de la bord i s-a facut rau. De fapt se pare ca aterizarea ar fi avut loc din cauza a doi pasageri care ar fi facut scandal si chiar ar fi amenintat echipajul.…

- Un troleibuz plin cu pasageri s-a lovit de un autoturism, cu cateva momente in urma, in Capitala. Totul s-a intamplat pe strada Alecu Russo din sectorul Ciocana.In zona se circula cu dificultate.Poliția urmeaza sa intervina la fața locului.