Accident pe A2. O victima. Pe A2 ninge viscolit Un accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, pe Autostrada A 2, la km 40 intre Sarulesti si Fundulea.Evenimentul rutier s a produs pe sensul Bucuresti Constanta si s a soldat cu o victima care are nevoie de ajutor medical.La locul indicat de apelant au fost trimise de la Lehliu o ambulanta SMURD si un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stins incendii pentru interventii specifice acestor situatii.Trebuie sa facem precizarea ca la acesta ora in zona in care a avut loc accidentul rut ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta a anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca ninge pe Autostrada A2.Carosabilul este umed si vantul calm.Imagini de la km 98, sensul de mers spre Constanta, ora: 21:40 S.D.N. Calarasi.Sursa foto video: Facebook.com DRDP Constanta ...

- Mersul trenurilor este ingreunat de condițiile meteo nefavorabile. Se inregistreaza intarzieri ale trenurilor care circula spre și dinspre Constanța. „Intarzieri in traficul feroviar sunt inregistrate din cauza temperaturilor scazute, consemnate la aceasta ora, in circulatia trenurilor spre si dinspre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul kilometric 35 (Fundulea) - 65(Lehliu) al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, este semnalat fenomenul de ploaie inghetata (freezing rain). In zona kilometrilor 75-80 (localitatea Dor Marunt, judetul Calarasi)…

- Centrul Infotrafic al Poliției Romanie informeaza ca pe tronsonul Fundulea – Lehliu al autostrazii A2 București – Constanța este semnalat fenomenul de ploaie inghețata. De asemenea, in zona localitații...

- Intre localitațile Fundulea și Lehliu, pe Autostrada A2 București - Constanța se manifesta, marți dupa-amiaza, fenomenul de ploaie inghețata, freezing rain, avertizeaza Infotrafic. De asemenea s-a instalat și poleiul.

- Pe autostrada A2 Bucuresti Constanta este semnalat fenomenul de ploaie inghetata. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule cu mare atentie.Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul kilometric 32 Fundulea ndash; 65 Lehliu al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, este…

- Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, pe magistrala care face legatura intre Bucuresti si Constanta, unde viteza de deplasare a garniturilor feroviare este redusa din cauza rafalelor puternice de vant. Doua trenuri au ramas blocate din cauza unei defectiuni. Conform…

- Centrul Infotrafic anuța ca se circula in condiții de aglomerație pe sensul de intrare in Capitala al DN4, in zona localitații Popești-Leordeni, dar și pe Centura Capitalei, in zona localitaților Mogoșoaia, Chitila și Domnești.Pe autostrada A2 București-Constanța, intre kilometrii 33 – 36+100…