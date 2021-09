Accident pe A1, sensul de mers Sebeș-Sibiu. Au fost implicate 7 mașini Garda de Intervenție Sebes a intervenit, luni dup-masa, la un accident rutier produs pe A1, km. 293, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu.Din primele informații, in accident au fost implicate 5 autovehicule, dintre care 2 autotrenuri incarcate cu materiale de construcții. Dupa ajungerea forțelor de intervenție la fața locului nu au fost identificate victime. S-a acționat pentru asigurarea masurilor PSI, transmite ISU Alba Post-ul Accident pe A1, sensul de mers Sebeș-Sibiu. Au fost implicate 7 mașini apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

