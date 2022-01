Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| ACCIDENT RUTIER GRAV pe A1: Mașina firmei de paza care patruleaza autostrada s-a facut zob VIDEO| ACCIDENT RUTIER GRAV pe A1: Mașina firmei de paza care patruleaza autostrada s-a facut zob Circulația se desfașoara momentan doar pe banda a doua pe autostrada A1, la kilometrul 471, sensul de…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe autostrada A1, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara. Un microbuz a acroșat mașina firmei de paza care patrula in zona pe banda de urgența. In acest moment traficul se desfașoara doar pe banda a doua pe autostrada A1, sensul Lugoj – Timișoara, la km 471. ...…

- Traficul se desfașoara, luni dimineața, doar pe banda de urgența pe autostrada A1, la Balinț, km 459, sensul de mers spre Nadlac, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, transmite DRDP Timișoara. Reprezentanții IPJ Timiș ne-au declarat ca șoferul unui autoturism care se deplasa…

- Traficul este restrictionat, miercuri dimineata, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 18, pe sensul de mers catre Capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, din cauza unei coliziuni fata-spate intre patru autovehicule, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane.…

- Circulația a fost ingreunata, joi dimineața, pe autostrada A1, la Giarmata, km 504+300, sensul de mers spre Lugoj, in urma unui accident. Potrivit reprezentanților DRDP Timișoara, unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens, greșind calea de acces prin nodul rutier Giarmata. Banda a doua a fost inchisa…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe autostrada A1 in judetul Timis. Potrivit DRDP Timisoara circulatia a fost ingreunata pe autostrada A1, la Giarmata, km 504 300, sensul de mers spre Lugoj, in urma unui accident.Din primele informatii unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens,…

- Un sofer aflat la volanul unui microbuz inmatriculat in Bulgaria a provocat un accident pe autostrada. Barbatul a intrat cu microbuzul in remorca de semnalizare amplasata in zona unor lucrari, in zona Belint. Drumarii fac apel la soferi sa circule cu prudenta sis a respecte indicatoarele. “ Respectati…