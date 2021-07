Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc sambata, 3 iulie, la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de un BMW al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. Șoferul in varsta de 21 ani, din Buciumi (Maramureș) a […]

- Ieri, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. Șoferul in varsta de 21 ani, din Buciumi (Maramureș) a fost testat […] Source

- Un accident extrem de grav a avut loc azi, 3 iulie, la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului. Ambele victime sunt in stare critica, fiind resuscitati de echipajele…

- Accident cumplit in Baia Mare. Pietoni loviți de un BMW in statia de autobuz din zona Vivo Mall . O femeie 21 ani( amputație membru inferior stang) și barbat 24 ani( fractura deschisa membru inferior drept.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele…

- . Cu putin timp in urma, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare, transmit reprezentantii ISU Maramures. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. La fata locului […] Source

- Doua persoane au ajuns duminica seara la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. In jurul orei 19, un tanar in varsta de 28 de ani, din comuna Vultureni, care se deplasa cu un autoturism in direcția localitații Aschileu Mic, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autoturismul…

- Accident grav in orașul Antalya, cu implicarea unui autobuz plin de turiști ruși.Din primele surse, in autobuz erau 32 de pasageri, dintre care 26 au fost raniți, iar o persoana a decedat.Șoferul a pierdut controlul volanului, in urma caruia autovehiculul s-ar fi rasturnat.

- Accident in lant, luni dimineata, la intrarea in orasul Galati. Soferul unui autoutilitare, care transporta un rulou din tabla, a pierdut controlul directiei de deplasare si a provocat un accident in lant. Ruloul de tabla a lovit un autobuz si o alta autoutilitara, care circulau din sens opus