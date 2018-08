Șeful de campanie al lui Donald Trump din Nes York vine în vizită oficială la Brașov

Joseph C. Borelli, reprezentant al Consiliului Local din New York, membru în cadrul Comisiei de Dezvoltare Economică, Sănătate, Tehnologii, dar și șef al republicanilor din NEw York și fost șef de campnie electorală al lui… [citeste mai departe]