ACCIDENT | O șoferită din Alba a pierdut controlul mașinii și a ieșit în afara părții carosabile, în Șura Mică ACCIDENT | O șoferita din Alba a pierdut controlul mașinii și a ieșit in afara parții carosabile, in Șura Mica ACCIDENT | O șoferita din Alba a pierdut controlul mașinii și a ieșit in afara parții carosabile, in Șura Mica Duminica, in jurul orei 12.30, un accident s-a produs in Șura Mica. O șoferița din Alba, pe fondul neadaptarii vitezei in curba, a pierdut controlul autoturismului și a ieșit in afara parții carosabile. Din primele […] ACCIDENT | O șoferita din Alba a pierdut controlul mașinii și a ieșit in afara parții carosabile, in Șura Mica Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

