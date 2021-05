Accident nefericit pentru o bătrână de 80 de ani: o coajă de portocală a trimis-o la spital O batrana de 80 de ani a avut parte de spaima vieții ei astazi, cand s-a inecat cu o coaja de portocala. Fructul a și trimis-o la spital, dupa ce la fața locului a intervenit o ambulanța. Nefericitul incident s-a produs in aceasta dimineața, la centrul pentru varstnici de pe Valea Bargaului. Se pare ca o femeie de 80 de ani, care locuia la centrul respectiv s-a inecat cu coaja de la o portocala. Aceasta a fost preluata de un echipaj de prim ajutor SMURD, fiind ulterior preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. Fructul a trimis-o pe femeie la spital, dupa ce i-a cauzat spaima… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident, in care a fost implicat un șofer din Dej, a avut loc astazi, in jurul orei 11:15, pe DN1C, in localitatea Iclod. Din primele informații, un șofer in varsta de 59 de ani din comuna Roma, județul Botoșani, care se deplasa dinspre Cluj-Napoca inspre Dej, nu s-ar fi asigurat corespunzator la…

- Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, unul dintre ele a luat foc.Victima, un baiat de 16 ani, se afla in stare grava, dupa ce a suferit multiple rani la nivelul corpului. Acesta…

- Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, unul dintre ele a luat foc.Victima, un baiat de 16 ani, se afla in stare grava, dupa ce a suferit multiple rani la nivelul corpului. Acesta…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea” al județului Constanța, incidentul s-a produs in zona Hotelului Europa, la o distanța de aproximativ 500 de metri de țarm.„Intervenim in Eforie Nord, la o misiune de cautare/salvare a doi scafandri ce supravegheau lucrarile…

- Un accident rutier s-a produs luni dupa-amiaza pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un camion și un autoturism. La locul evenimentului a intervenit un echipaj al pompierilor de la Detașamentul din Dej, un echipaj medical de Ambulanța și poliția. Solicitarea…

- Doua mașini au facut accident în comuna Florești. Un șofer în vârsta de 29 de ani și o femeie, pasagera în mașina sa, au fost raniți grav. Cei doi au fost transportați de urgența la spital: „Un conducator…

- O femeie de aproximativ 60 de ani a fost transportata la spital în urma unui accident petrecut pe strada Clujului din municipiul Gherla. „Au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența generata în urma unui accident rutier produs pe…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie, in SPITAL, dupa ce o autoutilitara a intrat in coliziune cu mașina sa, pe Bulevardul Incoronarii Un accident rutier s-a petrecut ieri, 11 martie, in Alba Iulia, in jurul orei 13:15, pe Bulevardul Incoronarii, unde doua autoturisme au intrat in coliziune. In data…