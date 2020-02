Accident naval pe Dunare. Un impingator romanesc a avariat poarta ecluzei de la Portile de Fier

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1700 de doctori, asistente, directori de spitale au fost infectati in Wuhan si provincia Hubei in ultimele 8 saptamani iar cativa zeci chiar au murit. Nici nu e de mirare. La 75000 de cazuri oficial raportate (foarte probabil minciuna comunista chinezeasca) era de asteptat ca 2% sa fie personal…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 E70 Strehaia ndash; Drobeta Turnu Severin, la kilometrul 310, intre localitatile Prunisor si Fata Cremenii, judetul Mehedinti, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism.In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN56A Maglavit ndash; Drobeta Turnu Severin, la kilometrul 27 850 de metri, pe raza localitatii Cujmir, judetul Mehedinti, un pieton femeie, 47 de ani angajat in traversarea neregulamentara a drumului public a fost acrosat…

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni dimineața, in județul Timiș. Un autobuz care transporta 23 de copii și 4 adulți a derapat, pe DC 60, intre Pișchia și Bencecul de Sus, potrivit Press...

- In multe institutiuni scolare, mai ales din localitati ale judetelor Tarii ndash; inclusiv in cele dintre Dunare si Mare ndash;, in anul aflat spre sfarsite s au organizat manifestari publice ce au omagiat aportul intelectualilor si gospodarilor Satului romanesc in propasirea nationala si modernizarea…

- Un incident naval, unic pe plan mondial, dupa cum a fost catalogat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a avut loc pe 24 noiembrie, in Portul Midia, cand vaporul Queen Hind, incarcat cu 14.600 de oi, s-a rasturnat, scufundandu-se partial in acvatoriul portuar. Echipajul…

- Doua echipaje din cadrul Detasamentului Drobeta au intervenit marti in municipiul Drobeta Turnu Severin, pe b-dul Nicolae Iorga, in apropierea targului de masini, la un accident rutier produs intre doua autoturisme.

- Un robot software de recrutare, dezvoltat de o firma de tehnologie din Targu Mures, face angajari in numele firmelor, cautand date pe Facebook despre candidați, pe care ii și intervieveaza ulterior, potrivit startupcafe.ro. Robotul romanesc este deja folosit cu succes de peste 1.100 de companii din…