Accident naval pe brațul Sulina. Un turist a fost rănit grav Un accident naval s-a produs in urma cu puțin timp in zona Milei 17, in aval de localitatea Crișan din Delta Dunarii. Un turist a fost ranit grav. La momentul ajungerii echipajului de pompieri la fața locului, cele doua persoane se aflau deja pe malul brațului Sulina, iar una din acestea prezenta leziuni la nivelul cutiei craniene. Din primele informații se pare ca cei doi turiști din Piatra Neamț se plimbau cu barca și au intrat intr-un ban de pietre de pe malul brațului Sulina. Pompierii tulceni au acordat asistența medicala de urgența și au asigurat ambarcațiunea in care aceștia se aflau. Persoana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

