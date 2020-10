Stiri pe aceeasi tema

- O nava militara din Grecia a intrat în coliziune, marti, cu un vas comercial portughez, la intrarea în Portul Pireu, doi militari fiind raniti, relateaza agentia Associated Press, citata de Mediafax.Nava Kallisto, dotata cu sisteme pentru depistarea minelor, s-a lovit cu vasul portcontainer…

- O nava militara din Grecia a intrat in coliziune, marti, cu un vas comercial portughez, la intrarea in Portul Pireu, doi militari fiind raniti, relateaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Nava Kallisto, dotata cu sisteme pentru depistarea minelor, s-a lovit cu vasul portcontainer…

- Grecia a inceput vineri procedura de licitatie pentru vanzarea Hellenic Shipyards SA, cel mai mare santier naval al tarii, care se afla plasat sub un regim de reorganizare judiciara, a anuntat Ministerul de Finante, transmite Reuters.Citește și: BREAKING - S-a consemnat un nou RECORD: 3186 de…

- Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului multinational al Fortelor pentru operatii speciale, Carpathian Eagle 2020, va avea loc vineri, la Poligonul din Cincu, judetul Brasov, unde in aceste zile se desfasoara o activitate comuna a peste 200 de militari din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia de…

- Incident inedit la o baza militara din Turcia. Un urs a fost filmat urcandu-se pana in varful unui turn de telecomunicații, in tot acest timp avand o cutie pe cap. Deși cutia de pe cap il impiedica sa vada, ursul a reușit fara probleme sa se urce intr-un turn de comunicații al bazei militare, relateaza …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ameninta Grecia cu „experiente dureroase”, daca nu intra in negocieri cu Turcia privind revendicarile teritoriale din estul Mediteranei, scrie Mediafax, preluand Euronews.

- Patru membri ai echipajului unui feribot au fost raniti luni intr-o explozie, in sala masinilor, in portul Heraklion, pe Insula Creta, au anuntat autoritatile, relateaza The Associated Press.In momentul exploziei, la bordul feribotului Blue Horizon, vechi de 33 de ani, nu se afla niciun pasager,…

- O explozie intr-un restaurant din Japonia a ucis o persoana si ranit mai mult de zece, a informat joi presa locala, citata de Reuters, potrivit Agerpres.Restaurantul Onyasai din Fukushima era in curs de reparatii, potrivit proprietarului sau, grupul Colowide Co, care opereaza un lant de restaurante.…