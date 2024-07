Accident mortal pe DN1, în afara localității Ploiești In dimineața zilei de 7 iulie a.c. , pompierii prahoveni au fost alertați ca pe Centura de Vest a Ploieștiului a avut loc un accident rutier, la fața locului ajungand o autospeciala de lucru cu apa și spuma, doua echipaje de descarcerare, o ambulanța SMURD tip B și o alta, de tip C. „In urma evenimentului rutier, un barbat in varsta de 42 de ani a decedat” informeaza reprezentanții ISU Prahova. De asemenea, și IPJ Prahova a precizat intr-un comunicat de presa faptul ca „polițiștii Serviciului Rutier au fost alertați ca pe Drumul Național 1, in afara localitații Ploiești, a avut loc un accident… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

