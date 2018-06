Stiri pe aceeasi tema

- In cursul noptii de 16 spre 17 iunie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Targoviste au retinut pentru 24 de ore o tanara din localitate, banuita de comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si conducere pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta unor substante…

- O tanara de 20 de ani, aflata la volanul unei masini, a accidentat mortal un pieton pe o strada din Targoviste. Certarile Politiei au aratat ca soferita consumase droguri inainte sa se urce la volan.

- O clipa de neatentie i-a curmat viata! De un sfarsit cumplit a avut parte un barbat in varsta de 56 de ani, care a decedat dupa ce a fost lovit mortal de un automobil.Tragedia s-a petrecut aseara, in jurul orei 23:00, la intrarea in oraselul Vadul lui Voda.

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23, un barbat care s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, a fost lovit violent de catre un conducator auto care nu a oprit pentru a-i acorda...

- In acelasi loc a fost accidentat mortal, in conditii similare, un alt barbat, motiv pentru care locuitorii din zona cer masuri de limitare a vitezei, de teama sa nu fie accidentati copiii care merg la scoala. Accidentul a avut loc aproape de miezul noptii, pe Calea Iuliu Maniu, pe trecerea…

- Accident fatal in satul Magdacești din raionul Criuleni. Un barbat de 35 de ani a fost lovit mortal de o masina, in timp ce traversa strada la trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in jurul orei 22:00.

- Un barbat de 67 de ani, din localitatea buzoiana Grebanu, a murit marti dupa ce a fost lovit de tren in apropierea Garii CFR Ramnicu Sarat. Potrivit unor surse din cadrul Politiei Transporturi...

- Potrivit unor surse din cadrul Politiei Transporturi Feroviare Ramnicu Sarat, barbatul a fost lovit de trenul Regio care circula pe ruta Marasesti-Buzau, in timp ce traversa calea ferata la circa o jumatate de kilometru distanta de gara, intr-un loc neamenajat pentru traversare. "Politia a…