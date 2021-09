Accident mortal ! S-a izbit cu motocicleta sub un tarctor ! (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la ieșirea din Nadlac! O tanara șoferița in varsta de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Victima a ramas incarcerata, astfel ca la fața locului au sosit mai multe echipaje de salvare, printre care și un elicopter SMURD.

- Un roman de 23 de ani a murit intr-un accident, in timp ce se deplasa cu motocicleta, la Montalcino, in provincia Siena (Toscana). Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 10 august. Motocicleta tanarului Pavel Trif a intrat intr-o coliziune cu un autoturism. Poliția cerceteaza cazul și incearca…

- Un roman a fost gasit mort intr-un lac din Italia. Tragedia a avut loc miercuri, in urma unui pariu facut la beție. Joi dimineața, trupul barbatului de 49 de ani a fost gasit de doi canoiști.

- Scene de groaza in Castres, in departamentul Tarn! Un șofer roman, in varsta de 40 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat din plin intr-un autoturism cu doua persoane in el. Din nefericire tragicul accident rutier s-a soldat cu decesul celor trei victime implicate. Cum s-a ajuns in aceasta…

- Accident grav pe șoseaua Barboieni-Grozești, raionul Nisporeni. Totul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza in jurul orei 16:00. Potrivit ofițerului de presa, Cristina Vicol, o motocicleta s-a lovit puternic de un tractor.

- Un tanar roman de 27 de ani, Madalin Melinte, a murit intr-un accident de circulatie in Italia, in noaptea de miercuri spre joi, 8 iulie, pe autostrada A15. Victima conducea o motocicleta in direcția nord, spre Parma, cand a pierdut controlul vehiculului și a cazut pe asfalt. Din nefericire, o mașina…

- Un roman a fost reținut de autoritați in Italia la Padova dupa ce oamenii legii l-au depistat ca fiind seful unei rețele organizate de furt. Acesta ii punea pe oamenii sai din grupul mafiot sa fure cardurile batranilor chiar din fața bancomatelor.