- O tanara de 18 ani a decedat marti dimineata, dupa ce masina in care se afla, condusa de un adolescent de 16 ani, aflat in stare de ebrietate, s a rasturnat in zona Centurii de Nord a Craiovei, informeaza Agerpres.ro. Potrivit IPJ Dolj, accidentul a avut loc in jurul orei 03.00, in noaptea de luni spre…

- O tanara de 18 ani si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marți, in urma unui accident produs pe Strada Viitorului, din Craiova, pe direcția Centurii de Nord, catre Hanul Doctorului. (Reduceri mari la jocuri PC) Șoferul este minor și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit anchetatorilor,…

- Un barbat a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost accidentat de o mașina, pe raza satului Burca, comuna Vidra, pe DN 2D. Polițiștii spun ca șoferul era sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit informațiilor, sambata seara, o persoana, care se deplasa in calitate de pieton pe…

- Un tanar de 21 ani, din jud. Dolj, in timp ce conducea un autoturism pe DJ Carbunești, la intersecția cu DN 67 Campu Mare, nu a acordat prioritate de trecere unui auto condus de un barbat de 40 ani, din Novaci, care se deplasa regulamentar din direcția Bengești spre Tg. Jiu, intrand in coliziune…

- Tragedia a lovit lumea teatrului. Moartea unui barbat la Teatrul Național din Craiova, județul Dolj a fost anunțata cu mare tristețe, joi. Polițiștii vor cerceta circumstanțele in care acesta și-a pierdut viața.

- Un nou accident foarte gra s-a petrecut in Teleorman. ''In noaptea de 6 mai, in jurul orei 2.00, politistii au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Nasturelu a avut loc un accident rutier. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat urmatoarele:…

- Trei tinere au murit și patra a fost ranita, intr-un grav accident in Teleorman. In accident au murit conducatoarea auto, care avea 19 ani, și alte doua tinere, in varsta de 17, respectiv 19 ani. O alta fata, de 19 ani, este grav ranita și se afla internata la Spitalul Județean de Urgența Alexandria.…

- Potrivit IPJ Dolj, soferita, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Din accident a rezultat decesul unei femei de 67 ani din comuna Piscu Vechi iar soferita de 42 ani si un alt pasager, de 47 de ani, ambii din Calafat, au fost…