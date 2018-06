Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz a fost implicat intr-un accident grav, in județul Harghita, in urma impactului cu un autoturism. Peste 20 de persoane au fost ranite, iar șoferul autoturismului a murit. ISU a activat Planul Roșu de intervenție.

- Potrivit reprezentantilor politiei judetene Dambovita, doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 71, in conditii care nu au fost stabilite deocamdata. Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in cele doua autoturisme implicate in accident se afla cinci persoane, toate fiind inconstiente.…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite dupa ce un taxi a intrat intr-un panou de pe marginea drumului, marti dupa-amiaza, pe DJ 542, in comuna Redea. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a…

- Un accident grav s-a petrecut duminica dimineata, in apropiere de localitatea Gavojdia, la cativa kilometri de Lugoj, pe DN6, in judetul Timis. Doua masini s-au lovit frontal, doi oameni au murit si alti trei au fost raniti.

- Sapte persoane au fost ranite intr un accident produs luni la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Timis, Aurora Voicila. Potrivit…

- Clipe de coșmar s-au petrecut in aceasta seara, duppa ce doua mașini s-au ciocnit puternic.Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismele s-au transformat in gheme de fiare, iar doua dintre cele șapte persoane aflate inauntru au ramas incarcerate. Incidentul rutier s-a produs in localitatea Tancabești,…

- Doua autobuze au fost implicate intr-un accident rutier in municipiul Satu Mare, joi dimineata, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca au fost ranite opt persoane, dintre care doua sunt in stare grava. Autoritatile au activat Planul rosu…

- Accident grav, joi dimineata, in Teleorman. Nu mai putin de 11 persoane au fost ranite, iar una si-a pierdut viata, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit. A fost activat Planul Rosu de interventie.