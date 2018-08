Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul Salvamont din Busteni intervine in muntii Bucegi pentru recuperarea unei turiste care a cazut in gol 30 de metri. Accidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe un traseu nemarcat din zona Acele Morarului.

- Accident grav de circulație in aceasta dupa amiaza pe DN 7, in Arad, pe raza localitații Barzava. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un tir. Ambele autovehicule au parasit partea carosabila. In urma impactului violent șoferul din autoturism a ramas incarcerat.…

- Un tanar care lucreaza ca șofer de TIR a devenit erou in Italia, dupa ce și-a riscat propria viața, dar și pe a colegului sau, care era in cabina cu el. In timp ce era pe A13, un cauciuc de la semiremorca mastodontului a explodat si tanarul sofer a pierdut controlul volanului. Decizia lui luata […]…

- Un barbat de 77 de ani a murit in noaptea de marti spre miercuri, in Gara CFR... The post Accident mortal, la 230 de kilometri de Timișoara. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a sarit dintr-un tren pus in miscare appeared first on Renasterea banateana .

- O intreaga familie si-a pierdut viata in urma unui accident petrecut duminica dimineata, in jurul orei 6.50, pe DN 76, la Beiuș. In mașina se afla un tanar de 27 de ani din Alba, soția și socrii acestuia. Parintii, fiica si ginerele și-au pierdut viața dupa ce masina in care se afla, Dacia Duster,…

- Un autoturism și un autocar plin cu turiști au fost implicate, joi dimineața, in jurul orei 9.00, intr-un accident grav petrecut la ieșirea din Sinaia spre Bușteni. In urma impactului, o persoana și-a pierdut viața.

- Un accident mortal a avut loc luni dimineata, in judetul Mehendinti, unde un barbat in varsta de 69 de ani din comuna Rogova, și-a pierdut viața dupa ce nu a acordat prioritate. Conform news-mehedinti.ro barbatul a fost prins intre doua TIR-uri.

- Un accident rutier grav, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, joi dimineața, pe drumul Cluj-Oradea.Din primele informații, un motociclist ar fi efectuat o depașire pe linia continua, intrând în coliziune cu un autoturism care incerca sa intre pe ujn drum secundar.În…