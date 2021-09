Accident mortal pe un drum județean din Giurgiu. Un șofer de 74 de ani a murit Un barbat de 74 de ani, din Giurgiu, a murit, miercuri, in urma unui accident rutier petrecut pe un drum județean. Omul era singur in mașina. Evenimentul a fost inregistrat in jurul orei 12.30, pe DJ 504, spre localitatea Vieru, din județul Giurgiu. Potrivit ISU Giurgiu, in accident a fost implicat un singur autoturism, in care se afla doar conducatorul auto. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospeciala de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanța SAJ. Barbatul, in varsta de 74 de ani, a fost extras din autoturism, in stop cardio-respirator,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

