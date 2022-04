Accident mortal pe un drum din Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani a murit, un altul este grav rănit Un barbat in varsta de 45 de ani din Bucuresti a decedat, iar un altul de 35 de ani, din Darasti-Ilfov, a fost ranit in urma unui accident produs joi pe DC 107, in comuna Calugareni. „Astazi, pe DC 107, in afara localitatii Hulubesti, comuna Calugareni, judetul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier, in care a fost implicat un autoturism. In urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducatorului auto, un barbat, de 45 de ani, din municipiul Bucuresti, si ranirea unui pasager, un barbat, de 35 de ani, din localitatea Darasti-Ilfov”, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de IPJ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

