Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alta este in stare grava in urma unui accident produs la ieșirea din Hunedoara. Șoferul a supraviețuit și le-a spus polițiștilor ca pasagerul s-a aflat la volan. Dupa ce au folosit aparatul etilotest, polițiștii au constatat ca șoferul bause alcool, potrivit Mediafax.

- FOTO| ACCIDENT MORTAL in Hunedoara: Tanar DECEDAT dupa ce mașina in care se afla a ieșit in decor FOTO| ACCIDENT MORTAL in Hunedoara: Pasagerul unui autoturism, DECEDAT dupa ce mașina in care se afla a ieșit in decor Un accident rutier mortal a avut loc in cursul serii de miercuri, 31 martie, in Hunedoara,…

- Un accident rutier mortal a avut loc astazi, in jurul orei 11.30, pe Drumul National 66A, in zona localitații hunedorene Lupeni. Un sofer in varsta de 29 de ani, din Petrila, a pierdut controlul asupra camionetei pe care o conducea si a iesit cu ea in afara partii carosabile, izbind violent un stalp…

- Un grav accident intre un autoturism și un maxi-taxi s-a produs in aceasta seara in comuna argeșeana Buzoești. Cinci persoane din autobuz au fost ranite. Accidentul s-a produs in timp ce un șofer din Pitești incerca sa depașeasca autobuzul in care se aflau 11 pasageri. S-a intocmit dosar penal. Au intervenit…

- Trei masini au fost implicate astazi intr-un accident rutier grav, pe Drumul National 7, la intersectia cu soseaua Deva – Hunedoara, in zona localitații Santuhalm. „Echipele de salvare si interventie ale Detasamentului Deva, deplasate de urgenta la locul accidentului, au gasit in mijloacele de transport…

- O mașina cu numere de Prahova a fost implicata in aceasta dimineața intr-un accident la Bengești Ciocadia. Mașina a derapat și a intrat intr-un cap de pod. Șoferul este ranit ușor, iar pasagerul din dreapta este prins intre fiarele contorsionate, fii...