- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, 25 decembrie, in jurul orei 10.30, in localitatea Leorinț, pe DJ 142L. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Urgența Alba, un automobil s-a rasturnat, iar o persoana a fost proiectata in afara mașinii. Victima,…

- O batrina in virsta de 74 de ani, din Zanesti, a decedat, pe 5 decembrie, fiind victima unui accident rutier produs pe DN 15, in localitatea mentionata. Conform politistilor, femeia a incercat sa traverseze strada prin loc nepermis, insa a fost lovita de un autoturism condus de un sofer din Bacau. “La…

- O femeie a fost calcata de un camion, in timp ce incerca sa treaca strada, marți, pe Calea Marașești din Onești. Campionul venea dinspre Adjud cand, in dreptul unui market, șoferul s-a trezit cu femeia in fața mașinii.

- Doi copii și parinții lor au ars de vii intr-un accident grav petrecut in apropiere de vama Nadlac, pe Autostrada M5 in Ungaria, susține Romania TV. Șoferul unui tir a pierdut controlul asupra direcției de mers și a trecut prin parapetul care separa sensurile de mers și a lovit doua mașini…

- Circulația pe Șoseaua Pantelimon a fst oprita, miercuri seara, in urma producerii unui accident rutier soldat cu moartea unui barbat. Victima, de 48 de ani, mergea pe bicicleta, in momentul in care a fost lovita de un autoturism ce se deplasa pe același sens. Polițiștii incearca sa stabileasca exact…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața pe strada 1 Decembrie 1918 din Gherla, in apropierea Liceului Ana Ipatescu. Din primele informații, o femeie a fost lovita de un autovehicul, in apropierea unei treceri de pietoni. Primele constatari arata ca in jurul orei 6.20, o femeie in varsta de 81…

