- Astazi, in localitatea Șanț, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Un autoturism a acroșat gardul unui imobil, dupa care s-a rasturnat. La locul accidentului au intervenit pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Sangeorz-Bai, care au gasit patru victime, dintre care…

- Un barbat a murit, o femeie a ramas incarcerata și o fetița a fost ranita dupa ce mașina cu care se deplasau dinspre Cluj-Napoca spre județul Salaj a intrat intr-un camion in Mihaiești.

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15, in localitatea clujeana Mihaiești. Din primele informații, in accidentul de pe raza localitații Mihaiești (comuna Sanpaul) au fost implicate un autocamion și un autoturism. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 58, pe raza localitații Soceni,acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit. A intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu un echipaj SMURD și doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale. The post Accident cu trei victime pe o șosea din vestul țarii…

- ”Un echipaj SMURD si unul SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs intre localitatile Bogata de Sus si Bogata de Jos. Solicitarea pentru interventia salvatorilor a fost inregistrata in jurul orei 14:40”, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj.Din cele zece persoane…

- In accident a fost implicata o singura mașina, in care se aflau cinci persoane. ”La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Acestia au constatat ca in accident a fost implicat un singur autoturism,…

- Un accident rutier grav a avut loc in județul Bihor, unde un autoturism in care se aflau cinci persoane a parasit șoseaua și s-a rasturnat in afara acesteia. In accident a fost implicata doar mașina in cauza. Evenimentul s-a soldat cu patru victime, printre care se numara și un minor care a decedat.…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs in noaptea de marți spre miercuri in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism cu cinci…