Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile Tunari și Dimieni, județul Ilfov, la trecerea la nivel cu calea ferata.Circulația feroviara este oprita pentru a permite intervenția echipajelor…

- Doi șoferi au fost victimele a doua accidente feroviare care a avut loc in județele Maramureș și Ilfov, in ultimele 24 de ore. Unul dintre ei a murit pe loc, celalalt fiind grav ranit. O persoana a ramas incarcerata in urma unui accident feroviar produs in vecinatatea localitatii Busag, a informat,…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- Traficul feroviar este intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București,…

- Aseara, in jurul orei 23.00, forțele de intervenție ale ISU Argeș au fost alertate prin intermediul sistemului eCall, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza localitații Balilești. Pompierii s-au deplasat cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, pentru…

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un tren care circula pe relatia Marașești -Buzau, la trecerea la nivel cu calea ferata aflata in Sihlea, a acroșat un autoturism. In urma coliziunii, nu au rezultat victime, doar pagube materiale. (Comunicat IPJ Vrancea) Articolul ULTIMA ORA! Mașina lovita de tren,…

- Un tren de marfa a intrat in coliziune sambata dupa-amiaza cu un autoturism ramas blocat pe calea ferata. Accidentul feroviar a avut loc in municipiul Vatra Dornei, in zona Roșu.In accident nu a fost nimeni ranit, cele patru persoane aflate in masina blocata pe calea ferata iesind inainte ca trenul…

- Un tren de marfa a intrat in coliziune sambata dupa-amiaza cu un autoturism ramas blocat pe calea ferata. Accidentul feroviar a avut loc in municipiul Vatra Dornei, zona Roșu.In accident nu a fost nimeni ranit, cele patru persoane aflate in masina blocata pe calea ferata iesind inainte ca trenul sa…