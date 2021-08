Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un tanar din Iași! Un baiat in varsta de 23 de ani a murit dupa ce a sarit cu mașina peste un gard, direct in curtea unor oameni. Impactul i-a fost fatal, astfel ca parinții baiatului l-au recunoscut dupa haine din cauza faptului ca avea capul zdrobit. Medicii i-au declarat decesul…

- Accident rutier grav aseara la Borșa, pe DN18, soldat cu decesul unei fete de doar 14 ani, respectiv ranirea altor persoane. In accident au fost implicați numai tineri. La fața locului polițiștii din Borșa au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un borșean de 20 de ani, avand direcția de…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Luna, judetul Cluj. Din pacate, o persoana a decedat. Conform reprezentantilor IPJ Cluj la intrarea in localitatea Luna, pe DN15 E60 s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. (Video) Accident mortal in…

- FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL la Sibiu: PATRU persoane au decedat dupa coliziunea unui autoturism cu un TIR FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL la Sibiu: PATRU persoane au decedat dupa coliziunea unui autoturism cu un TIR Un accident rutier mortal a avut loc vineri, 23 iulie, in Sibiu, unde patru persoane au…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgența la spital cu un elicopter in urma unui accident mortal din Constanța. Doua autoturisme și un camion au fost implicate in teribila tragedie. O femeie in varsta de 42 de ani și-a pierdut viața in urma impactului.

- Un barbat de 59, de ani, din comuna olteana Babiciu, și-a pierdut viața in aceasta dimineața, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un stalp de electricitate. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 642, pe raza comunei Gostavatu. La…

- Un motociclist a murit, sambata, intr-un accident produs pe DN 67C – Transalpina, in localitatea Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism,…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca - Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Din datele primite de la fața locului, in evenimentul rutier a fost implicat un ansamblu de vehicule și un autoturism.Autoturismul care se deplasa in direcția Cluj-Napoca ar…