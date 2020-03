Accident mortal pe drumul spre Cumpana! Un copil si-a pierdut viata din cauza unui carutas

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen 14 mai in dosarul in care contabila Casei de Ajutor Reciproc de pe langa UM 01853 Capu Midia a fost condamnata in prima instanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidare in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata…

- Judecatoria Babadag a dispus condamnarea unui barbat de 30 de ani, din Tulcea, la doi ani de inchisoare pentru ucidere din culpa. Decizia a fost luata in dosarul 767 179 2019, prin decizia 286 2019 din 23 decembrie 2019, ea fiind contestata la Curtea de Apel Constanta. Primul termen a fost stabilit…

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea in prima instanta a unui barbat, de 55 de ani, din Constanta, la pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa.Decizia nu este definitiva, aceasta fiind contestata la Curtea de Apel Constanta.Barbatul a fost trimis in judecata prin…

- Tragedie pe o sosea din Cluj-Napoca, acolo unde un tanar de 22 de ani si-a pierdut viata, in urma unui accident rutier. La scurt timp, vinovatul, un tanar din Republica Moldova, s-a facut nevazut.

- Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea unei avocate din Constanta la opt luni de inchisoare, femeia fiind gasita vinovata de savarsirea infractiunilor de sustragere sau distrugere de inscrisuri. In sarcina inculpatei, procurorii au retinut ca aproape de finele anului 2016 a sustras din incinta…

- Trimis in judecata de Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru ultraj, Vasile Grigorenco a fost achitat de magistrati. Judecatorii de la Judecatoria Constanta au ajuns la concluzia ca la dosar nu exista probe din care sa reiasa ca inculpatul a savarsit infractiunea de care a fost acuzat.…

- Un tanar de 23 de ani, din Babadag, judetul Tulcea, a fost condamnat de magistratii Judecatoriei Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru comiterea infractiunii de parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei sau a procurorului. Decizia Judecatoriei Constanta nu este definitiva,…

- Un tanar din Constanta acuzat ca a batut si amenintat cu moartea un echipaj al Serviciului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare Constanta SMURD Constanta a fost condamnat. Judecatoria Constanta a decis un an de inchisoare cu suspendare, pentru ultraj, si 2.200 lei amenda penala. Decizia Judecatoriei…