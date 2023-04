Stiri pe aceeasi tema

Accident mortal in Prahova: Un tanar a murit dupa ce mașina sa a lovit un copac și s-a intors pe drum.Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina pe care o conducea pe DN 1D, in afara localitații prahovene Ciorani, a lovit un copac de pe marginea drumului, apoi…

Un barbat de 42 de ani a murit, joi, intr-un accident pe centura N-V a Aradului, dupa ce a patruns pe contrasens și a lovit un autotren.Potrivit Poliției Arad, un barbat de 42 de ani, din Arad, in timp ce conducea autoturismul pe centura N-V a Aradului, la km. 549+500 m, a patruns pe sensul opus…

O persoana a decedat si alte patru au fost ranite in urma unei tamponari intre doua autoturisme, care s-a petrecut, in noaptea de duminica spre luni, pe raza satului Nazna, pe Drumul Judetean 152A din judetul Mures.

Doua persoane au fost grav ranite, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, la iesirea din municipiul Urziceni catre Buzau, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea, la traversarea unui pod, si a cazut in gol intr-un canal de irigatii betonat.

O femeie in varsta de 62 de ani a murit in urma unui accident feroviar petrecut in orașul Buzau, la ieșirea spre Braila, marți.

Accident mortal, pe A1, in urma cu puțin timp. Un barbat a fost ucis de un TIR in timp ce iși repara mașina pe banda de urgența. Soția lui a fost grav ranita.

Patru persoane, printre care si un baietel in varsta de doi ani si jumatate, au fost ranite luni dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN14, in localitatea Brateiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Luciana Lazar.

Un accident rutier a avut loc, miercuri, pe Autostrada A1, la aproximativ 8 kilometri distanta fata de Punctul de trecere a frontierei de la Nadlac, pe sensul de iesire din tara. Au fost implicate un TIR si un autoturism, iar soferul masinii a murit in urma impactului. A fost solicitat elicopterul…