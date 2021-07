Accident mortal pe DN1: Mai multe persoane au fost transportate la spital / O femeie a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe sensul catre Bucuresti, la kilometrul 79+500 de metri, in apropierea localitatii Baicoi, din judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit primelor informatii,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe sensul catre Bucuresti, la kilometrul 79+500 de metri, in apropierea localitatii Baicoi, din judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.

- Un barbat a murit si o femeie a fost ranita dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe drumul national 1 A. Accidentul s-a produs in zona localitatii prahovene Maneciu, in apropiere de județul Brașov. Potrivit Politiei judetene Prahova, accidentul s-a petrecut duminica dupa amiaza. „In urma…

- Traficul rutier este blocat, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, pe Valea Prahovei, din cauza aluviunilor aduse de ploi de pe versanti, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Potrivit sursei citate, pe DN 1, la Nistoresti, circulatia autoturismelor este blocata, dupa ce pe carosabil au ajuns…

- Cinci oameni si-au pierdut viata intr-un grav accident rutier care a avut loc, marti dimineata, pe DN 1, la Nistoresti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, citat de Agerpres . Conform sursei citate, in eveniment au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau sapte persoane.…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, pe DN 1, la Nistoresti. In urma accidentului au murit cinci persoane, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost complet blocat si deviat prin Breaza, a anuntat Politia Prahova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 7…

- O cisterna incarcata cu motorina si benzina a fost implicata, vineri dimineata, intr-un accident pe DN 1A, la ieșire din localitatea Cheia spre Sacele, județul Brașov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incarcatura nu este afectata si nu exista risc de explozie.Potrivit…

- Ieri dupa-amiaza, pe DN1, la kilometrul 74, pe sensul de mers Brasov – Ploiesti, in zona localitatii Liliesti (Baicoi), un autoturism a parasit partea carosabila, intrand intr-un stalp electric. La fata locului au fost concentrate doua echipaje de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma,…