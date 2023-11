Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 noiembrie a.c. in jurul orei 08:31, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca pe DN1, in zona localitatii Ciolpani, s a produs un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane.Potrivit IPJ Ilfov, la fata locului s au deplasat politistii rutieri…

- Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier MORTAL in Bistrița-Nasaud: Barbatul a lovit un biciclist cu mașina Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier MORTAL in Bistrița-Nasaud: Barbatul a lovit un biciclist cu mașina Un accident tragic, in care a fost implicat un șofer din Alba, s-a petrecut…

- Un alt accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Olt. Implicate in teribilul incident mortal de astazi au fost o motocicleta și o autoutilitara. Din pacate, motociclistul in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața in urma impactului, in timp ce pasagera, o tanara…

- Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Vrancea catre Buzau de catre un catre un șofer buzoian, in varsta de 41 de ani și o autoutilitara care circula din sens opus, la volanul careia se afla un conducator auto de 27 de ani, din…

- Un șofer a decedat pe loc, dupa ce s-a lovit cu mașina, din spate, de un camion cu remorca. Tragicul accident s-a produs aseara, 20 septembrie, in apropierea localitații Alexandrovca, raionul Ialoveni.

- ACCIDENT rutier MORTAL in Unirea: Un barbat de 58 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada ACCIDENT rutier MORTAL in Unirea: Un barbat de 58 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada Un accident rutier mortal a avut loc marți, 19 septembrie 2023, in jurul orei 20.00,…

- Accident groaznic petrecut, duminica la orele amiezii, pe o șosea din Dambovița! Un barbat de 71 de ani, din Perșinari, s-a infipt cu mașina intr-un stalp. In urma impactului, o femeie pasagera in autoturism, in varsta de 55 de ani, a fost ranita. Aceasta a fost transportata la spital pentru ingrijiri…

- O persoana a decedat, iar alte patru au suferit rani grave, vineri dimineața, intr-un accident rutier care a avut loc intre o mașina, un camion și o autoutilitara, pe DN 6, in județul Dolj.