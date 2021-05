Accident mortal pe DN1. Cinci persoane au murit

Accident rutier grav pe DN1, judetul Prahova. Doua persoane si au pierdut viata si alte trei au fost ranite.Accident rutier grav in judetul Prahova, soldat cu doi morti dupa ce doua masini s au lovit violent.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr un impact frontal pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, la kilometrul 103, in zona localitatii Nistoresti, judetul Prahova.In urma coliziunii, doua persoane au decedat, alte trei f ...