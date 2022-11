Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, astazi, in camera unui hotel din Timisoara , fara urme de violenta.Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat ca politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizati ca, in data de 28 octombrie 2022, in jurul orei 11,30, o femeie, in varsta de 89 ani, din municipiul Brașov a plecat voluntar de la domiciliul sau și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60 m, greutate…

- Un copil de 11 ani a fost acroșat ieri de remorca unui tractor, pe raza localitații Luna. Copilul circula pe marginea drumului, iar polițiștii au descoperit ca șoferul nu avea permis corespunzator pentru a conduce un tractor cu remorca. ”La data de 7 octombrie a.c., in jurul orei 18.45, polițiștii Secției…

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului a relatat doua cazuri de conducatori auto prinși sub influențe alcoolice necompatibile cu volanul, in seara și noaptea de marți spre miercuri! Potrivit oamenilor legii, in jurul orei 1.20, polițiștii reșițeni au tras pe dreapta un autoturism, pe strada Fagarașului din…

- Un barbat din Lugojel a provocat un accident, sambata, intre localitatile Ilova si Slatina Timis. Politistii caraseni au anuntat ca barbatul a pierdut controlul masinii intr-o curba. Impactul a fost deosebit de violent, motorul masinii tanarului din Lugojel fiind aruncat la cativa metri distanta de…

- Un tanar, de 21 de ani, din Timișoara, cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat ca a jefuit o batrana, a fost prins la furat intr-un supermarket din Timișoara, scrie Ziare.com. „In fapt, la data de 09.09.2022, politistii Sectiei 3 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la…

- Un accident groaznic a avut loc miercuri, 7 septembrie, in județul Galați. O femeie a pierdut controlul volanului și a intrat sub roțile unui tir. In urma impactului, șoferița a murit pe loc. Potrivit IPJ Galați, teribilul accident a avut loc la ora 7:45 pe DJ251 intre localitațile Smardan și Schela…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta, pe DN 6 Caransebes ndash; Orsova, loc. Ilova, la kilometrul 438 100 m, din cauza unui accident rutier in care au fost implucate doua autoturisme. Se estimeaza ca in aproximativ 30 45 de…