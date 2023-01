Stiri pe aceeasi tema

Un pieton a murit, joi seara, pe Drumul European 1, in județul Sibiu. Barbatul a fost izbit de o mașina condusa de un tanar de 22 de ani.

- VIDEO: Greșeala facuta de un șofer vinovat de producerea unui accident mortal pe A1, in județul Alba. Daune de sute de mii de euro Un șofer implicat intr-un tragic accident rutier petrecut in urma cu doi ani pe Autostrada Sibiu – Orastie, in zona Pianu de Jos din judetul Alba, a fost condamnat pentru…

- FOTO| ACCIDENT MORTAL la Sibiu: Un barbat de 63 de ani, din Alba, a DECEDAT, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașina FOTO| ACCIDENT MORTAL la Sibiu: Un barbat de 63 de ani, din Alba, a DECEDAT, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașina Un accident rutier mortal a avut loc…

- ACCIDENT rutier in Aiud: Un șofer BEAT a intrat pe contrasens și s-a izbit de o alta mașina ACCIDENT rutier in Aiud: Un șofer BEAT a intrat pe contrasens și s-a izbit de o alta mașina La data de 10 decembrie 2022, in jurul orei 19,00, un barbat de 47 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea…

- Un grav accident rutier s-a produs sambata seara pe drumul national 71, in judetul Dambovita, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR. Un om a murit iar alti doi sunt in stop cardio-respirator, echipajele medicale incercand sa ii salveze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FOTO| Accident MORTAL in seara de Sfantul Andrei: Un tanar de 19 ani a DECEDAT dupa ce s-a izbit cu mașina de un stalp Un accident MORTAL a avut loc in seara de Sfantul Andrei. Un tanar de 19 ani a DECEDAT dupa ce a pierdut controlul mașinii intr-o depașire și s-a izbit de un stalp. In data de 30 noiembrie…

- Grav accident rutier in raionul Orhei. Un barbat de 54 de ani a fost lovit mortal de o masina, inmatriculata in Ucraina. S-a intamplat in localitatea Peresecina, in jurul orei 17:00. La volanul automobilului se afla un barbat.

- La data de 29 octombrie 2022, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 222 N.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat, in varsta de 73 de ani, din localitatea Pardina,…