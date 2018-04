Accident mortal pe centura Caransebeșului! Un bărbat și-a pierdut viața Accident grav in aceasta dimineața pe centura de ocolire a Caransebeșului. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil, pe o movila de pamant, in tufișuri. In mașina erau doi barbați, unul dintre ei, pasager, a reușit sa iasa din autoturism și s-a tarat pana in mijlocul drumului, moment in […] The post Accident mortal pe centura Caransebeșului! Un barbat și-a pierdut viața appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

