- Un pieton a fost accidentat grav, luni dupa-amiaza, pe Centura Capitalei, in zona localitații Mogoșoaia, județul Ilfov. Circulația este restricționata pe sensul Otopeni catre Mogoșoaia, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis ca un pieton…

- Alerta in Capitala, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca are un pistol pe care il va folosi pentru a face dreptate pentru Raisa, fetița accidentata pe trecerea de pietoni. Individul a cerut ca polițistul care a provocat accidentul sa fie arestat, in caz contrar va impușca la intamplare un…

- Un biciclist curier și un șofer s-au incaierat in traficul din București. Biciclistul s-a urcat pe capota mașinii, iar șoferul nervos a decis sa il duca așa pana la cea mai apropiata secție de poliție. Ambii participanți la trafic au ajuns la poliție pentru audieri. Incidentul in trafic a avut loc pe…

- Circulatia a fost blocata, sambata seara, pe Centura Bucuresti, dupa ce patru masini au fost implicate intr-un accident rutier. O persoana a fost ranita. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a precizat ca, sambata, pe DNCB, in localitatea Glina, judetul Ilfov, s-a produs un…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la Biserica “Doamna Ghica”, din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența București – Ilfov, pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, inclusiv cu o autoscara, echipaj pentru descarcerare și echipe SMURD. Incendiul a fost localizat…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au…

- Traficul va fi restrictionat, incepand de vineri, pe mai multe artere din Capitala, pentru organizarea Maratonului Bucuresti. Cea de-a 14-a editie a Maratonului Bucuresti va avea loc sambata si duminica. Brigada Rutiera instituie mai multe restrictii de trafic in centrul Capitalei incepand de vineri,…