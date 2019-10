Stiri pe aceeasi tema

- Masuri in urma numeroaselor accidente rutiere Foto: ISU Vrancea Controale în trafic si introducerea unor dispozitive de avertizare - sunt masurile stabilite de autoritati la sfârsitul saptamânii trecute, marcat de numeroase accidente rutiere, dintre care cel mai grav, în…

- Opt mame din comuna Munteni-Buzau și-au lasat copii orfani in cel mai grav accident inregistrat anul acesta in Romania, in localitatea Sf. Gheorghe din Ialomița. Din cei 10 morți, cele opt femei lucrau la supermarketuri Mega Image in Capitala și se indreptau sambata dimineața la munca. Celelalte doua…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident produs pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe sensul catre Pitesti. O persoana a fost ranita, iar traficul este blocat, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti,…

- Politia a refuzat deocamdata sa comenteze aceasta informatie, desi a anuntat mai devreme ca exista dovezi in sensul ca a fost vorba de un accident generat de o urgenta medicala.Accidentul s-a produs vineri seara in districtul berlinez Mitte. Vehiculul, un Porsche, a intrat pe trotuarul…

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost implicat intr-un grav accident in Capitala. Accidentul s-a petrecut duminica dimineața, in jurul orei 3.00. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino...

- Reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), alaturi de cei ai Politiei Rutiere, anunta pentru zilele urmatoare, aplicarea unor masuri de fluidizare a traficului in zona punctului incasare a taxei de trecere a podului de la Fetesti. In conditiile…

- Șoferul care a provocat accidentul mortal din Tulcea a fost descris de cațiva oameni care il cunosc drept „cazul clasic al romanului imbogatit peste noapte in strainatate, care se intoarce in țara ca sa se dea mare cu banii lui”.

- Balbele polițiștilor, lipsa de orientare a operatorilor de la 112 sau faptul ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) nu are echipamente de localizare au facut publicul sa creada ca vanzarea de cartele prepay doar cu buletinul ar fi putut face o diferența și ca viața Alexandrei Maceșanu ar fi…