- Potrivit autoritaților, accidentul a avut loc la km 521, pe autostrada A1, pe sensul de mers Deva-Nadlag.In accident au fost implicate doua autoturisme. Ca urmare a impactului dintre ecle doua autovehicule, un om și-a pierdut viața, iar un altul a fost pers primeșranit. Acesta din urma a primit inițial…

- Autoritatile au activat planul rosu de interventie. Potrivit IPJ Arad, microbuzul a intrat intr-un TIR parcat pe banda de urgenta, pe autostrada A1, la iesire spre Ungaria. In microbuzul care avea numar de Cehia se aflau 17 persoane, dintre care 16 din Ucraina si una din Republica Moldova. Printre pasageri…

- In accident a fost implicata o singura mașina, in care se aflau cinci persoane. ”La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Acestia au constatat ca in accident a fost implicat un singur autoturism,…

- O mașina a luat foc in mers, sambata, pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Arad catre Timișoara. Cei doi tineri care se aflau in autoturism, de 23 și 17 ani, au sarit, pentru ca mașina a ramas fara frane.

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost implicat, vineri, intr-un accident cu parapanta, intre Siria si Ghioroc, in judetul Arad, dupa ce la aterizare s-a agatat de firele de electricitate. Acolo a intervenit elicopterul SMURD care l-a preluat pe parapantist si l-a transportat de urgenta la Spitalul…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, astazi, pe DN7 la ieșire din localitatea aradeanna Barzava catre Conop. Un camion s-a ciocnit cu un autoturism, in urma impactului trei persoane fiind incarcerate. La fața locului au fost trimise o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD.…